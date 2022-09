Pater Lemmens zegent Sint-Theresia

Het beeld van Sint-Theresia is helemaal op zijn plek in de Lennisheuvelse kerktuin.

Vele parochianen en pastor Harrie van den Tillaart aanschouwden de inzegening. Tot vreugde van de kerkgangers kon Van den Tillaart, die met gezondheidsproblemen kampt, aanwezig zijn op de Sint-Theresiadag.

KLOOSTER

Aan het beeld dat pater Lemmens met wijwater besprenkelde, is een uitgebreide geschiedenis verbonden. Henk Renders, die in Boxtel woont, maar in Kinderbos in Lennisheuvel is geboren en getogen, kent die historie. Door zijn toedoen heeft Sint-Theresia nu haar plek in de kerktuin gekregen.

Het levensgrote beeld stond oorspronkelijk in het Boxtelse Sint-Ursulaklooster aan de Baroniestraat. Toen dat eind jaren ‘80 zijn religieuze functie verloor, werd de heilige Theresia geschonken aan de nabijgelegen Heilig Hartkerk. Renders: ,,Het ..