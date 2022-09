Motor Oosterhof wordt vernieuwd

,,Alles wordt vernieuwd en de vloeroppervlakte neemt met 700 vierkante meter toe”, aldus supermarktmanager Oskar Martens. ,,We hebben de laatste versproducten met korting verkocht. Houdbare artikelen gaan in opslag, althans, de producten die tot na 31 januari goed zijn.” Vaste medewerkers gaan gedurende acht weken bij vijftien Jumbo-supermarkten in de omgeving aan de slag. Martens: ,,Hulpkrachten kunnen kiezen of ze dat ook willen.”

In de supermarkt verandert alles, stelt de manager. ,,Klanten kennen de winkel straks amper meer terug. We wijzigen de indeling, het assortiment groeit en vooral: er zal veel meer ruimte zijn. Daarmee lossen we de veelgehoorde klacht over de krapte op.”