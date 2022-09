Aan de wandel met koffie, soep en ballen

Lotte Timmermans en Michelle Nijenhuis van stichting A Lot of Mies, strijken zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 15.00 uur met hun koffie-foodtruck neer op Kasterensestraat 4 in Liempde. Ze bieden er voor tien euro een wandelarrangement dat tevens jeu de boules, koffie en soep omvat.

A Lot of Mies, met deels Boxtelse wortels, bestrijdt eenzaamheid onder ouderen. Timmermans: ,,Dat doen we door met onze gezellige koffie-foodtruck de wijk in te gaan of op de stoep te gaan staan bij zorginstellingen. Om dit te kunnen bekostigen staan we ook bij evenementen en bedrijven of organiseren we zelf activiteiten.” Zoals dat van zaterdag. Liefhebbers kunnen een wandelroute kopen, inclusief koffie en soep. En als ze zin hebben ook nog een potje jeu de boulen op de baan aan de Kasterensestraat.

UITJE

Zaterdag 1 oktober valt in de nationale week tegen eenzaamheid. Timmermans: ,,Vandaar nu ons arrangement A Lot of Mies Aan de wandel. We hopen mensen een gezellig en laagdrempelig uitje te bieden.”