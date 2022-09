‘Warme sfeer van een dorpsschool spreekt mij aan’

De van oorsprong Berlicumse vond de overstap van het vertrouwde Beesd, waar ze zo’n 25 jaar in het onderwijs werkte, onder andere ook als basisschooldirecteur, naar Gemonde best spannend. Pennings: ,,Daar kende ik iedereen, elk kind en veel ouders. Ik begon er als piepjonge leerkracht en ben er doorgegroeid tot directeur. Ik ben ook hier druk doende alle namen te leren. Als ik zelf voor de klas zou staan, zou dat sneller gaan. Maar elke dag onthoud ik er weer een paar meer.”

Pennings had het goed naar haar zin in Beesd, maar wilde na een kwart eeuw een volgende stap zetten. ,,Ik wachtte op een heel aantrekkelijke vacature. Het werd Gemonde. Ik was al directeur, daar ging het niet om. Maar een andere school betekent toch weer nieuwe impuls..