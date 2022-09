‘Jeugd van Tegenwoordig’ wandelt ten bate van KWF

1 uur geleden

Een groep van negen Boxtelaren neemt als team De Jeugd van Tegenwoordig zaterdag 8 oktober deel aan een vijftien kilometer lange sponsorwandeltocht in Eindhoven. Ze zamelen daarmee geld in voor KWF Kankerbestrijding. De teller staat al op ruim 1.500 euro.

De Jeugd van Tegenwoordig bestaat uit tien Boxtelse jongeren van 20 tot 22 jaar oud. Een van hen kan op 8 oktober niet aanwezig zijn tijdens de sponsortocht, maar zamelt wel mee geld in. Stef Brusselers is een van de wandelaars en vertelt dat de groep onder dezelfde naam in 2017 en 2018 ook al meedeed aan wandeltochten ten bate van KWF. Het waren een Samenloop voor Hoop in zowel Best als Sint-Michielsgestel.

,,Inmiddels zijn we vier jaar ouder, maar deze keer is het toch iets specialer. Dit jaar lopen we namelijk mede voor de moeder van ons teamlid Ilse, die na acht jaar kanker te hebben gehad, helaas in juni is overleden. Evelien heeft altijd met een lach meegedaan aan de Samenloop-edities om geld in te zamelen voor kanker en wij zetten dit nu als vriendengroep voort. Ondanks dat het voor haar te laat is, zouden we met het ingezamelde geld wel nog anderen kunnen helpen door onderzoek te doen naar nieuwe en verbeterde behandelingen, voor alle mensen met en zonder kanker. Een belangrijk goed doel, want kanker raakt iedereen, ook ons op onze jonge leeftijd.”

De teamleden kennen elkaar van hun middelbare schoolopleiding aan het Jacob-Roelandslyceum. ,,We hebben niet echt een streefbedrag. We proberen gewoon zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor onderzoek naar kanker”, vertelt Stef. Mensen kunnen het team sponsoren via https://acties.kwf.nl/fundraisers/Dejeugdvantegenwoordig.