Heem van Selis verwelkomt vooral nieuwe Boxtelaren

Het welkomstwoord was van Mark van Roeckel van Van Wanrooij Projectontwikkeling BV. Samen met bouwbedrijf Van Peer is deze projectontwikkelaar verantwoordelijk voor het plan dat in totaal zes fases telt. ,,Vandaag is de officiële start van fase 3”, vertelt Van Roeckel. ,,Het grondwerk wordt nu gedaan en ook worden de bronnen voor de warmtepompen aangeboord.”

MATERIALEN

De projectontwikkelaar hoopt dat de eerste huizen over een jaar worden opgeleverd. ,,Maar”, zo geeft hij aan, ,,het kan zijn dat niet alle materialen op tijd leverbaar zijn, een bekend probleem. Dan kan het dus wat langer duren.” Samen met Jan van Peer, directeur van het gelijknamige bouwbedrijf, was Van Roeckel aanwezig op de bouwplaats. ,,Of er veel mensen van buiten de ge..