Bingoën met boodschappen in Liempde

wo 5 okt, 08:00

Na het succes van Verzamelboek Liempde pakken de ondernemers van Op Liemt Gemunt ook dit najaar uit met een spaaractie. Ze komen met iets totaal nieuws op de proppen: Bingo - Kien je boodschappen uit in Liemt! Tijdens de kerstmarkt Liemt Lopt Uit op zaterdag 10 december worden de hoofdprijzen verdeeld.

De actie start 7 oktober en eindigt op 7 december. Het initiatief komt uit de koker van Jan Tax van de plaatselijke Coop, tevens voorzitter van Op Liemt Gemunt (OLG). Het idee is geïnspireerd op het vorig jaar gelanceerde verzamelalbum. ,,We wilden met zijn allen weer een actie opzetten zodat consumenten iets te sparen hebben”, vertelt de supermarktondernemer. ,,Er ontstond in Liempde een hele groep mensen die kaartjes ging ruilen om het album compleet te krijgen. We hopen hier op een zelfde soort effect, maar dan wisselen mensen nummers uit die ze nog niet hebben.”

STICKERS

Klanten krijgen gratis bingokaarten bij de winkels die zijn aangesloten bij OLG. Voor iedere vijf euro die zij besteden in Liempde, krijgen consumenten een sticker met een nummer. Als de kaart vol is, kunnen consumenten hun gegevens erop invullen en deze inleveren bij de deelnemende ondernemingen. Daar kunnen ze kleine prijzen zoals gratis producten voor krijgen. ,,Niet alle ondernemingen die meedoen, leveren artikelen, vanwege de branche waarin ze actief zijn. Maar er worden ook andere acties bedacht. Veldsink-Het Raadhuis bijvoorbeeld biedt twintig muntjes voor een volle bingokaart”, licht OLG-bestuurslid Martien Roestenburg toe.

Zo kunnen ook clubs profiteren van de actie, wat ook een van de doelen is van OLG. De oranje muntjes kunnen het hele jaar door gedoneerd worden aan verenigingen. Die ontvangen elf eurocent per geschonken ‘geldstuk’ van de ondernemers.

HOOFDPRIJZEN

Consumenten op hun beurt krijgen niet alleen een ‘prijsje’ dat ze kunnen ophalen bij een van de winkeliers, benadrukt Roestenburg. ,,We hebben in totaal drieduizend euro aan hoofdprijzen die mensen kunnen winnen. Die worden verdeeld vanaf de kiosk in het Concordiapark tijdens de kerstmarkt Liemt Lopt Uit op zaterdag 10 december.”

Om de prijs te kunnen ontvangen, dienen mensen op de bingokaart hun gegevens achter te laten. Ook is aanwezigheid tijdens de trekking op 10 december noodzakelijk. Mocht de winnaar er niet zijn, dan wordt er opnieuw geloot. Het tijdstip van de trekking wordt door OLG nog bekendgemaakt, onder meer in deze krant.