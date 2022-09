Het verkeer is hier bar en wij zijn boos. Protest in 2019 tegen de verkeersdrukte op de Baroniestraat. Omwonenden verenigden zich in de werkgroep Bar en Boos om te zorgen dat de politiek iets ging doen aan de verkeersdrukte in de straat.

Praat! mee over lokale democratie tijdens gratis talkshow

30 minuten geleden

Onder de noemer ‘Er is veel Praat! in de Baroniestraat’ houden Brabants Centrum en Bibliotheek Boxtel (Huis73) op donderdag 29 september de vierde editie van de talkshow Praat! Gespreksleider Maartje van der Lee en journalist Pål Jansen zetten de lokale democratie in de schijnwerpers. Onder meer de landelijk bekende Tilburgse wethouder Esmah Lahlah en expert Rutger van Eijken schuiven aan. Iedereen is welkom in gemeenschapshuis De Walnoot, toegang is gratis. Meld je hier aan.

Toen bekend werd dat er eenrichtingsverkeer werd ingesteld in de Baroniestraat, regende het reacties van mensen die het hartgrondig oneens waren met de verkeersmaatregel. ‘De politiek verschoof het probleem’, klonk het. Echter, op voorhand konden inwoners invloed uitoefenen: er ging een uitgebreid inspraakproces aan vooraf waaraan ook diverse inwoners meededen. En zo geldt dat voor meer plannen van de gemeente.

Maar hoe oefen je invloed als inwoner op beslissingen van de gemeente, welke mogelijkheden zijn er en in hoeverre betrekt Boxtel haar inwoners bij besluitvorming? Het zijn enkele prangende vragen waar antwoorden op zullen komen tijdens Praat! Verschillende gasten schuiven aan. Waaronder de wethouders Fred van Nistelrooij en Wim van der Zanden. Daarnaast praten vertegenwoordigers van burgerinitiatieven Bar en Boos en Platform Esch’ Perspectief mee.

Ook de Tilburgse bestuurder Esmah Lahlah is van de partij. De wethouder haalde vorig jaar landelijk het nieuws: een maand lang leefde ze van de bijstand om te ervaren hoe haar gemeente daarmee omgaat. Daarnaast zit ook filosoof en auteur Rutger van Eijken aan tafel. Hij schreef verschillende boeken over ethiek, politiek en burgerschap.

De avond begint om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Walnoot, inloop vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom, de avond is gratis bij te wonen. Aanmelden kan via https://huis73.op-shop.nl/21697/er-is-veel-praat-in-de-baroniestraat/29-09-2022.