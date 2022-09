Solo Ricurvo vloeit rijkelijk in Serenade

Tijdens 'Fistje Wel' bewees hofkapel De Kromploegers in De Serenade geen grote tent nodig te hebben om een mooi feest neer te zetten.

,,Een van onze muzikanten drinkt alleen rode wijn. Toen we ons bier Kromme Voor uitbrachten, vroeg die zich hardop af: waarom geen rode wijn? Dus werd een commissie ingericht en hier is het resultaat”, lacht trompettist Maarten Termeer.

Solo Ricurvo is een knipoog naar Kromme Voor, het speciaalbier dat eerder al werd gepresenteerd en wordt gebrouwen op initiatief van de hofkapel. ,,Een letterlijke vertaling van Kromme Voor is het niet, maar komt er wel het dichtste bij”, vertelt Termeer over de wijn die vrij vertaald ‘alleen gebogen’ heet.

De presentatie droeg bij aan het festijn in De Serenade. Helemaal vol was de multifunctionele accommodatie aan de Oude Dijk niet, maar iedereen feestte voor twee. ,,We hadden een aantal witte doeken op..