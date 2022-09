Binnenkort benefietmiddag voor hulphond Youri

1 uur geleden

De Boxtelse tiener Youri van Nieuwburg wil Sky, een van de honden van zijn ouders, onder begeleiding van Bultersmekke Assistancedogs opleiden tot hulphond. Dat traject is kostbaar, vandaar dat vrienden en familie sinds vorig jaar op verschillende manieren geld inzamelen. Zondag 16 oktober is er een benefietmiddag in café De Fellenoord.

Youri kampt met ADHD, PDDNOS, epileptische aanvallen en PNEA-aanvallen. Een aanval kan zich plotseling aandienen. Dan hoort en ziet de jongen niets meer en zijn lijf gaat erg schudden. Zo’n toeval kan uren duren en dan heeft hij hulp van andere mensen nodig. Door zijn aandoeningen kan hij niet in zijn eentje ergens naartoe, hij is afhankelijk van anderen.

Een hulphond kan die afhankelijkheid verminderen. Het dier signaleert een naderende aanval en kan bovendien ook andere mensen waarschuwen. Daarnaast geeft de aanwezigheid van een hond Youri rust en vertrouwen, omdat hij weet dat het dier bij hem blijft en hem in de gaten houdt. En die gemoedsrust kan er weer voor zorgen dat hij minder of minder hevige aanvallen krijgt.

Youri’s ouders hebben twee honden. Een daarvan, Sky, is geschikt om tot hulphond te worden opgeleid. Daar speelt Youri zelf een grote rol in, zo is de bedoeling, onder begeleiding van de professionals van Bultersmekke Assistancedogs. Zo’n traject kost circa 20.000 euro.

BRUKELS MUZIEKSKE

Sinds vorig jaar lopen er al verschillende acties om geld in te zamelen. Zo hield restaurant Sjefke maandag 12 september een speciale avond voor het goede doel. Gasten konden voor 35 euro een keuzemenu van vier gangen reserveren, de opbrengst ging naar hulphond voor Youri. ‘t Brukels Muziekske zorgde voor een vrolijke noot.

In 2021 al kondigden Youri’s ouders een benefietmiddag op 16 oktober van dit jaar aan. Toen nog ver weg, inmiddels dichtbij.

De middag met diverse artiesten begint om 12.00 uur en is in café De Fellenoord. Beyerslands kapel, Jordy van den Boer, de Red River band, feestduo Die Twee, Joey Kerkhof en Bluswerruk treden op. De Twilight drive-inshow draait plaatjes en Nick Verbunt presenteert het geheel. Er is ook nog een afterparty met coverband Streamz en zanger Gerard Palts. Verder bevat de middag een veiling en een loterij.