‘Zonneparken verbinden aan verbruik Ladonk’

Een en ander liet wethouder Désiré van Laarhoven (duurzaamheid) vorige week dinsdag weten aan de raad na vragen van partijgenoot Stefan de Nijs. De fractievoorzitter van Combinatie95 wilde van de wethouder weten wanneer de volgende ‘tenders’ worden uitgezet. Boxtel wil tot en met 2026 in totaal 250 hectare aan zonneparken laten aanleggen en daarvoor vijf tenders uitschrijven, 50 hectare per keer. Aan de eerste ronde doet overigens ook Boxtel mee met een stuk weiland tussen de Renbaan en de Esschebaan.

De planning wordt niet gehaald, vooral vanwege de krapte op het energienet. Tennet en Enexis zijn positiever over de toegenomen capaciteit op het net, merkte De Nijs op. Echter, Van Laarhoven was daar minder gerust op. ,,We vrezen dat we in ..