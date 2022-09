DVG blijft op een gelijkspel steken

DVG opende de competitie in eigen huis en was net als tegenstander FC Tilburg nog op zoek naar de juiste vorm. De eerste helft kende twee opwindende gebeurtenissen. In de vijftiende minuut stoomde DVG-speler Sander van de Ven naar voren en zette met een perfecte steekpass Aaron van Doorn vrij voor de goal. Hij rondde keurig af. Dezelfde Van de Ven maakte een paar minuten later een overtreding in het zestienmetergebied. Scheidsrechter Verpaalen legde de bal terecht op de stip. FC Tilburg-spits Paul Brok liet dit buitenkansje niet lopen.

De tweede helft was aantrekkelijker. DVG wilde het seizoen duidelijk beginnen met een overwinning. De bezoekers kwamen nauwelijks nog voor het Liempdse doel, hun eigen keeper had het aanzienlijk drukker. V..