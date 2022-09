RKSV Boxtel ziet ruime voorsprong verdwijnen

Boxtel nam van meet af aan het voortouw, terwijl Nieuw Woensel op de counter loerde en de lange bal hanteerde. De bezoekers kenden de scheids- en grensrechter en vreesden een zware wedstrijd. Daar leek het in de eerste helft niet op. De Munselploeg opende na 35 minuten de score. Na een goede aanval met Jesse van Homelen als eindstation werd de bal tot corner verwerkt. Die belandde bij Lars van Hamond, die de bal voorgaf, maar zag hoe zijn voorzet tot doelpunt promoveerde. De bal vloog over de verdediging heen in de goal.

De Boxtelse keeper Strik verveelde zich voor rust niet, hij moest meermalen ingrijpen om een tegentreffer te voorkomen. De gasten bleven domineren en Valentijn Waals schoot na een aanval op rechts de bal met links snoeiha..