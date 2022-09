‘Fijn je buren beter te leren kennen’

,,Je kunt bij ons komen schilderen en oude spulletjes kopen. Er ligt van alles. Heb je nieuwe schoenen nodig? We hebben verschillende paren.” Aan het woord is Kim Dumoulin. Zij is één van de initiatiefnemers van burendag in de Oude Kerkstraat. Samen met een aantal bekenden uit de straat pakte ze het idee op een kleine brocantemarkt te houden. ,,Je kunt ook kunst komen bekijken of kopen. We wilden eigenlijk buiten exposeren maar vanwege de regen hebben we dit niet gedaan. Of wil je een vilten tepel maken. Waarom een tepel? Waarom niet?”, lacht Kim. ,,We zijn al eerder bij elkaar gekomen in eetcafé De Kerk en het was toen heel gezellig. Het is fijn je buren wat beter te leren kennen.”