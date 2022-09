Kinderen dansten spontaan op de catwalk voor de dj en een paar meter verderop konden ze zich uitleven op een springkussen. Ondertussen praatten bezoekers bij onder grote parasols die het pleintje nabij de Dommel deels overdekten. Lunch bij Trots had een kraam buiten staan waar publiek wat kon eten en drinken.

In de kapsalon van Iris Schoenmakers demonstreerde Ronald Maasakkers hoe iemand zich mooi op kan maken zonder al te veel poeder, blush of oogschaduw. Less is more, zogezegd.