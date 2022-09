Dinoplaatjes sparen bij supermarkt Plus

Supermarkt Plus van ondernemers Youri en Claudia van Alem houdt in samenwerking met het Oertijdmuseum een spaaractie. Van 2 oktober tot en met 26 november kan iedereen die bij Plus boodschappen doet, dinoplaatjes verzamelen.

Klanten ontvangen in de actieperiode bij elke tien euro die ze bij Plus besteden een zakje met plaatjes. Wie een album vol heeft, krijgt met twee volwassenen en twee kinderen gratis toegang tot het Oertijdmuseum. ,,Je moet niet schrikken als je tussen 2 oktober en 26 november in de winkel bent”, melden de ondernemers. ,,Er lopen dan namelijk levensgrote ‘dino’s’ rond.”