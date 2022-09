Kouwe Kermis wordt een warm bad…

Het was zo’n theateravond waarop alles klopte. Een liedjeszanger uit de Kempen die prima gedijt in de Meierij, muzikale begeleiders Ruud van den Boogaard en Gabriel Peeters in topvorm en een uitgelaten zaal die onbeteugeld meezingt wanneer als toegift ‘As ge ooit’ akoestisch wordt vertolkt. Niet op de bühne, maar op de trappen van de theatertribune, tussen het intens genietende publiek. JW Roy had er zichtbaar zin in. ,,Ik ben het hele weekend hier”, verklapte de in Knegsel opgegroeide singer-songwriter na de opener ‘Laat het leven maar zweven’. ,,Vanmiddag was ik met mijn gezin in het Oertijdmuseum, straks slaap ik in de bed & breakfast aan de overkant van het dinopark. We hebben dit weekend drie shows in Brabant en daarom zijn we v..