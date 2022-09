Sonore alpenhoorns bekoren publiek outdoorfair

48 minuten geleden

Het is vrijdagmiddag groen wat de klok slaat op landgoed Velder in Liempde. Bezoekers gaan stijlvol gekleed in Britse tweed jasjes en leren laarzen. Waar over ruim twee weken asielzoekers verblijven, blaffen nu honden en knallen geweren. Outdoorfair Jacht & Buitenleven is in volle gang. Dat betekent demonstraties met terriërs en zweethonden én muziek.

Want van oudsher is muziek aan de jacht verbonden. Onder andere om gedood wild eer te betonen, maar ook uit praktische overwegingen. Een hoorn diende onder meer als communicatiemiddel. Het geluid draagt verder dan een menselijke stem, bovendien is blazen in plaats van schreeuwen prettiger voor de keel.

Een groepje mannen uit Veenendaal blaast onder de noemer Pleßcondens een deel uit een Hubertusmis. 3 november vinden er weer vieringen plaats, gewijd aan de patroonheilige van de jacht.

HOUT

De muzikanten bespelen ook een ander instrument, de alpenhoorn. Cees de Jong vertelt: ,,We blazen pas een paar maanden met z’n drieën op deze instrumenten. Ik heb ze zelf gebouwd.” Sonoor en warm is het geluid. De Jong: ,,Hout zorgt voor die warmte. Onze jachthoorns zijn van koper en klinken veel feller.”

Over felheid gesproken, in een van de twee demonstratieringen maakt Dikke Bert zijn opwachting. Het wilde varken op wieltjes is een vaste gast op Jacht & Buitenleven. Zijn bestuurder laat zien hoe honden op een zwijn zouden moeten reageren tijdens de jacht. ,,Ze moeten de varkens in beweging brengen, uit hun dekking verdrijven, maar niet aanvallen, dat is veel te gevaarlijk. Onrust stoken, dat is hun taak.”

Een teckel uit het publiek heeft die boodschap goed begrepen. Hij blaft Dikke Bert fel toe, maar deinst telkens terug als het ‘zwijn’ zijn kant op draait. Precies wat de bedoeling is. Een Parson Russel-terriër kan er ook wat van.

Veel geruislozer gaat het eraan toe bij handboogschietvereniging L’Union Liempde, ook altijd present op het evenement. Waar de kleiduifschutters nadrukkelijk aanwezig zijn, doorklieft een pijl de lucht geluidloos.

Het is nog rustig. De club presenteert zichzelf om leden te werven en wellicht wat inkomsten te vergaren, want liefhebbers mogen tegen een bescheiden vergoeding een paar keer schieten. ,,We kunnen zeker jeugdleden gebruiken. We hebben er twee, maar een daarvan wordt binnenkort achttien”, vertelt een clublid. ,,Meestal is het zondag het drukst. Wie weet zijn er kinderen geïnteresseerd in onze sport, dat zou mooi zijn.”

Jacht & Buitenleven vindt vandaag, zaterdag 24 september, en morgen nog plaats op landgoed Velder. Kaartjes kosten in de online verkoop tien euro en 12,50 euro aan de kassa.