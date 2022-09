De ondernemers in de Croonpassage laten vrijdagavond zien wat ze in huis hebben. Er zijn workshops, een loterij en natuurlijk zijn de deuren op deze koopavond open.

Ondernemers Croonpassage laten zien wat ze in huis hebben

1 uur geleden

Het winkelgebied De Croonpassage staat vandaag, vrijdag 23 september in het teken van mode, workshops en gezondheid. Zes lokale ondernemers organiseren dan van 17.00 tot 22.00 uur een sfeervolle avond onder de noemer ‘De Croon op zijn kop’.

Er is een vijftal workshops: over het stylen van haar, het kiezen van de juiste lippenstift, de juiste kleur voor grijs haar en welke kleur kleding het beste bij je past. Inschrijven is nog altijd mogelijk via de deelnemende ondernemers in de Boxtelse winkelpassage. Tijdens de avond zijn er ook twee activiteiten waar bezoekers doorlopend aan mee kunnen doen. Zo geeft Renske van Iris Kappers tips over het opsteken van je haar en het maken van vlechtjes en laat make-up artiest Ronald Maasakkers op het podium zien hoe je met weinig poeder, blush of oogschaduw toch goed voor de dag kunt komen.

LOTERIJ

Daarnaast is er een loterij. Bezoekers die deze week iets kopen bij een van de ondernemers, krijgen gratis een lot. De deelnemers maken kans op een jaar lang gratis lunchen bij Lunch bij Trots, een make-over bij Iris Kappers, shoptegoed van La Gare of Junior Kids, een draadloze headset van Ring en Go of een maand gratis sporten bij True Health Club. Dj-team SR-JR verzorgt de muziek.

Voor de kinderen is er een springkussen. Het pleintje aan de Dommel wordt sfeervol ingericht en ook aan een hapje is gedacht.