Dierenarts Jelle Hoekstra sluit praktijk vanwege gehoorproblemen

1 uur geleden

Dierenarts Jelle Hoekstra (79) stopt per 1 oktober met zijn praktijk aan de Rechterstraat 71. Hij had al gehoorproblemen en die zijn plotseling verergerd, waardoor hij zijn werk niet meer kan doen.

Luisteren is een wezenlijk aspect voor een dierenarts. Naar de baasjes van huisdieren én naar de beestjes zelf. Bijvoorbeeld naar de hartslag van hond of kat. Dat is niet meer mogelijk. Hoekstra: ,,Ik kan geen normaal gesprek meer voeren, zelfs niet met gehoorapparaten. Dieren beluisteren lukt ook niet meer.”

Een hard gelag voor de dierenarts die al 49 jaar zijn vak uitoefent. Voor een afscheidsreceptie voelt hij niet. Die zou te druk en te emotioneel zijn voor de man die de pensioengerechtigde leeftijd al ruimschoots voorbij is. Hoekstra: ,,Ik had eigenlijk eind 2023 willen stoppen, maar dat moment komt noodgedwongen eerder. Ik zou dan vijftig jaar gewerkt hebben, maar dat getal zegt me verder weinig.”

VEEARTS

Hij vermoedt dat het wennen zal zijn voor zijn vele vaste cliënten. ,,Dat zal voor mij ook zo zijn, na 49 jaar.” Hoekstra kijkt terug op een mooie tijd: ,,Dat ik zo lang door heb kunnen gaan, is natuurlijk prachtig. Al die jaren, eerst als veearts bij de boerenbedrijven in deze omgeving, later alleen nog als dierenarts voor kleine huisdieren. Ik heb mijn werk altijd zo goed mogelijk en met veel plezier gedaan.”

VUGHT

Overigens opereert Hoekstra al een poos niet meer. De eigenaars van dieren die onder het mes moeten, verwijst hij met hun beestjes door naar zijn dochter, die in zijn voetsporen is getreden. Zij werkt als dierenarts in een maatschap in Vught. ,,Mijn dochter neemt de praktijk in Boxtel niet over, maar veel mensen kennen de weg naar Vught al.”

Hoekstra, die tal van Boxtelaren en hun huisdieren in zijn praktijk ontmoette, dankt iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen. ,,Ik heb altijd fijne contacten gehad, dat doet me erg veel deugd.”