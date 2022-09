Spelelier daagt leerlingen uit in creatie voor Dommeltheater

Trots laat de Boxtelse schooljuffrouw de creatie voor het Dommeltheater zien. Het thema van dit jaar, Onderstroom, is op een subtiele wijze in het ontwerp én de uiteindelijke uitvoering op het water verwerkt. ,,We beelden hiermee uit wat we als onderwijsinstelling nu eigenlijk doen. De buitenstaander ziet kinderen die spelen, dat ligt aan de oppervlakte. Maar ondertussen zijn zij aan het onderzoeken en leren. Dit bouwwerk is eigenlijk onze schoolvisie”, legt ze uit.

Haar collega Femke Blom beaamt dat. Ook zij is al enkele jaren betrokken bij het Dommeltheater-project op de school en is nog altijd enthousiast. ,,We denken als team heel goed na over wat we onze kinderen laten doen en wat ze daar van kunnen leren. Zo gaat dat zondag ook op d..