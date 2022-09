Nieuwe school Esch vrijwel zeker mét huizen

De huidige Willibrordusschool is al jaren aan vervanging toe. Lang werd gesproken over nieuwbouw, maar de gemeente Haaren, waar Esch tot 2021 toe behoorde, zag meer heil in renoveren. Nu het dorp bij de gemeente Boxtel is gevoegd, wordt er anders gekeken naar de situatie. Wethouders Wim van der Zanden (ruimtelijke ordening) en Hans Heesen (onderwijs) zien mogelijkheden om een nieuwe school te bouwen én woningen te realiseren. Dit tot vreugde van schooldirecteur Annelies Jacobs en onderwijsorganisatie Cadans Primair, waar de Essche school onder valt.