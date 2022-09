Mega Piraten Festijn met Jan Biggel en Snollebollekes

19 minuten geleden

Liempdenaar Jan van den Biggelaar, oftewel Jan Biggel, staat zaterdag 15 oktober met diverse grote Nederlandstalige artiesten op het podium van het Mega Piraten Festijn. Snollebollekes en Frans Bauer maar ook Mooi Wark treden ook op in Maaskantje.

Het festival in Maaskantje vindt plaats aan het Mugheuvelsteegje, het terrein is geopend vanaf 18.30 uur, het programma duurt van 20.00 tot ongeveer 01.00 uur. De presentatie is in de vertrouwde handen van Willie Oosterhuis. Kaarten kosten 32,50 euro. De voorverkoop loopt inmiddels, via www.megapiratenfestijn.nl.