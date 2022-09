Ook de Essche muziekvereniging Sint-Willibrordus ontvangt subsidie van de gemeente Boxtel. Of dit bij de nieuwe regels een stuk minder is, is nog niet bekend.

Essche clubs houden nog een jaar huidige subsidie

Verenigingen en organisaties in Esch krijgen ook in 2023 nog de subsidiebedragen die zij voorheen van Haaren ontvingen. De regels van de inmiddels opgeheven gemeente, zouden nog twee jaar gelden vanaf het moment dat het dorp bij Boxtel werd heringedeeld. Die periode is inmiddels voorbij... maar de gemeente heeft de clubs niet geïnformeerd en dus krijgen zij de huidige bijdragen nog een jaar. Dat levert de verenigingen in totaal 10.000 euro voordeel op.

Eigenlijk zou Boxtel volgend jaar 19.000 euro verdelen over alle verenigingen in Esch. Maar die zijn per abuis niet allemaal individueel op de hoogte gebracht. Daarnaast hebben de clubs volgens het college van B en W meer tijd nodig om hun financiële huishouding in te kunnen richten op afnemende subsidie. Dus besloten B en W de oude regels ook in 2023 toe te passen. Dat is in het voordeel van de vrijwilligersorganisaties, want die krijgen nu gezamenlijk 29 mille.

OVERGANGSPERIODE

Toen de gemeente Haaren werd opgesplitst op 1 januari 2021 is er een overgangsperiode afgesproken van twee jaar. De afspraken die organisaties nog met Haaren hadden gemaakt, zouden nog twee jaar doorlopen. Die afspraak moest de ontvangende gemeenten lucht geven zodat zij met de organisaties in de nieuwe dorpen in overleg konden gaan over de nieuwe subsidieregels die vanaf 1 januari 2023 zouden gaan gelden. Dat is in Boxtel echter niet geheel gelukt.

De gemeente Boxtel gaat de komende periode alsnog iedereen informeren over de aanpassing van de subsidies, maar dan vanaf het jaar 2024. Door nog langer aan de oude situatie vast te houden, hebben de Essche clubs de tijd om hun begrotingen en activiteiten aan te passen. Hoe groot de verschillen in subsidie zijn, kon wethouder Fred van Nistelrooij niet precies aangeven. ,,Dat varieert per club. Soms merkt een vereniging er weinig van, maar soms zal een verschil fors uitvallen.” Momenteel wordt nog bestudeerd hoe de subsidies precies zijn opgebouwd en hoe ze in een Boxtels model kunnen worden gevat.