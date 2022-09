Koeplorganisatie Huis73 van de bibliotheken in de regio organiseerde al op andere plekken het Silent Disco Theater. 13 oktober is er een editie in Boxtel.

Silent Disco Theater naar Bibliotheek Boxtel

di 20 sep, 15:45

Theater maar dan met silent disco? Het bestaat en is voor kinderen te bewonderen in Boxtel op donderdag 13 oktober, tijdens de Kinderboekenweek.

In Bibliotheek Boxtel aan de Burgakker is dit jaar het thema van de Kinderboekenweek Gi-ga-groen. De voorstelling op 13 oktober richt zich op kinderen van 5 tot en met 12 jaar en luidt: Silent Disco Theater Grrr…oen. Het is een muzikale quiz, beeldend avontuur en een interactief theaterstuk in één.

Samen met Arie Vontura gaan acteurs en publiek de wereld rond om de Aarde een handje helpen. Met het ‘gi-ga groenteam’ zullen zij het plastic monster verslaan. Er worden bomen geplant zodat de mensen het bos weer kunnen zien en de jeugdige bezoekers leren hoe ze net als rupsjes kunnen transformeren. Door gebruik te maken van hoofdtelefoons wordt een weergaloze ervaring gecreëerd waarbij iedereen meedoet.

A.vontura Silent Disco Theater maakt al meer dan tien jaar voorstellingen waarin muziek, interactief theater en vertelkunst samenkomen. De voorstellingen zorgen ervoor dat kinderen op speelse wijze in aanraking komen met belangrijke vragen over bijvoorbeeld vriendschap, toekomst en het redden van de wereld.

Hoewel de voorstelling voor kinderen is, mogen ook volwassenen aanschuiven door een kaartje te kopen. De prijs bedraagt 2,50 euro per persoon. Silent Disco Theater Grrr... oen duurt een half uur en wordt twee keer opgevoerd: om 15.00 en om 16.00 uur. Kaarten via huis73.op-shop.nl.