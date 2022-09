Werkzaamheden Mijlstraat van start

De werkzaamheden in de Mijlstraat zijn gisteren gewoon van start gegaan, ondanks verschillende protesten van bewoners en ondernemers. Het merendeel is het eens met de nieuwe herinrichting.

Coalitiepartij Balans riep vorige week zelfs op om de renovatie in zijn geheel te annuleren. Diverse bewoners voelden zich niet betrokken bij de plannen en vrezen dat de nieuwe situatie voor verkeersperikelen gaat zorgen. In het najaar van 2020 werden bewoners uitgenodigd in gemeenschapshuis Orion en toen bleek dat ze vooral verkeersremmende maatregelen wilden. Daar kwam uiteindelijk het plan uitrollen om de straat te laten versmallen.

Tweederde van de Lennisheuvelnaren in de Mijlstraat was het daarmee eens, maar een groot deel dus ook niet. Dat vreest dat de weg te smal wordt voor vrachtverkeer en landbouwvoertuigen, waardoor de situatie onveiliger wordt.