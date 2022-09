Willibrordusschool pronkt met canon van Esch

56 minuten geleden

Nieuwsgierig kijken de leerlingen uit groep 7 en 8 van de Willibrordusschool naar de plaatjes op het bord. De Essche kinderen hebben even daarvoor een korte introductie gehad over de geschiedenis van hun dorp. Dat is uitgebeeld in een zogeheten canon. Museum Boxtel had deze laten maken voor de tijdelijke expositie over het dorp en schenkt nu een exemplaar aan de Essche school, ter lering en vermaak.

Hoewel de geschiedenis van Esch middels een website al digitaal in te zien is, was er nog geen fysiek overzicht zoals ook Boxtel dat heeft in het museum aan de Baroniestraat. Samen met MuBo werd de canon van Esch alsnog tastbaar gemaakt met een bord waar de gehele tijdlijn van het dorp op te vinden is.

Esschenaren en heemkundigen Theo van Dooren, Henk van Sambeek en Koen Pillot gingen in het kader van de toevoeging aan de gemeente Boxtel in 2021 aan de slag voor een expositie over Esch. De tentoonstelling in MuBo werd vanwege de coronapandemie enkele malen uitgesteld en was uiteindelijk pas dit voorjaar te zien in het museum. ,,Ondanks het uitstel, was het wel erg leuk om aan dit project te werken. Het kostte zes maanden, maar dan hebben we wel iets waar we trots op kunnen zijn”, geven Van Sambeek en Van Dooren dinsdagochtend aan, als het bord met de canon wordt opgehangen in de Willibrordusschool.

TOEVOEGING

Directeur Annelies Jacobs van de Essche school is er blij mee: ,,Het past goed in onze aanstaande lessen over geschiedenis. En als er een nieuwe gebouw komt, krijgt het zeker een mooie plek.” Ze doelt daarmee op de plannen die de gemeente Boxtel heeft met de Willibrordusschool. Er wordt al jaren gesproken over renovatie en nieuwbouw, maar stap voor stap lijkt dat laatste nu dichterbij te komen. En als dat dan zover is, dan verdient dat volgens de makers zeker een plek in de canon van Esch. Van Dooren: ,,Dan voegen we nog een plaatje toe.”