Pigs maakt het spannend, maar Ducks zegeviert

di 20 sep, 09:09

Een voortvarende start van het seizoen voor rugbyclub Ducks. De vaandelpoeg won zondag van The Pigs. De gasten uit Arnhem keken al vroeg tegen een achterstand aan, maakten het in de tweede helft nog even spannend, maar de Boxtelse formatie trok uiteindelijk aan het langste eind.

Na vijf minuten kwamen de Boxtelse rugbyers al op 7-0 voorsprong. Flyhalf Teun Soederhuizen soleerde door de Arnhemse defensie. Na een kwartier nam Wouter Puts razendsnel een toegekende penalty en verraste de Pigs dermate: 12-0.

The Pigs liet dit niet over zijn kant liet gaan; binnen het half uur trokken de bezoekers de stand gelijk. De organisatie bij de gastheren leek nog niet helemaal op orde. Een en ander leek te maken te hebben met het inpassen van nieuwe spelers. Het originele wedstrijdplan haperde enigszins.

Onverdroten koos Ducks weer de aanval. Bij een gewonnen scrum vlakbij de try-lijn van The Pigs pakte nummer acht Max van der Vleuten de bal op. Hij gaf op het goede moment een assist op winger Wouter Puts. Die scoorde en maakte óók de conversie: 19-12. Puts benutte daarna nóg een penalty: 22-12.

Vlak voor rust werd de rappe fullback Gust van de Laar aan de buitenkant gelanceerd: 29-12. Met deze ruststand leek de wedstrijd beslist, maar niet volgens de Arnhemmers. Direct na de pauze startten zij een offensief. Maar dat werd vakkundig gecounterd door Ducks.

TURBO

Pim van Esch forceerde een break en gaf op het juiste moment een assist op aanvoerder en man off the match Stijn van de Loo. Die gooide de turbo erop en scoorde. Hierna regende het penalty’s tegen Ducks waardoor het terug in de verdediging werd gedrukt. Ook kreeg de ploeg nog een straf-try tegen: 34-19.

The Pigs kwam ook nog eens terug via een lijnaanval: 34-26. De spanning was helemaal terug in de wedstrijd en Ducks moest vol aan de bak. Helemaal toen arbiter Mark Vermeulen Ducks-speler Pim van Esch een gele kaart gaf: een tijdstraf van tien minuten.

Toch vonden de gastheren nieuwe energie. Helemaal toen nogmaals Van de Laar werd bediend en hij de eindstand op 39-26 bepaalde. Doordat de regels zijn veranderd, voor een extra competitiepunt moet je nu met minstens drie try’s verschil winnen, kreeg Ducks slechts vier punten voor de overwinning. Zondag 25 september is de uitwedstrijd tegen RC Eindhoven, momenteel de koploper door een grote zege op Utrecht.