ProRail plaatst raildempers in Boxtel

Onder andere nabij de Runsdijk worden raildempers geplaatst. Op de foto de spoorwegovergang in de Runsdijk.

Het werk verloopt niet geruisloos, vandaar dat de spoorwegbeheerder een ontheffing heeft aangevraagd in verband met het geluid. Die heeft de gemeente Boxtel inmiddels toegekend. Het resultaat van het werk is dat het geraas van een passerende trein met drie decibel afneemt, meldt ProRail.

Raildempers zijn stalen blokken met kunststof die met clips aan de zijkant van een spoorstaaf worden aangebracht. De spoorwegbeheerder voert het karwei waar mogelijk ‘s nachts uit om overlast voor het treinverkeer te beperken. Behalve in Boxtel worden dit jaar in nog twaalf andere gemeenten raildempers geplaatst. In 2023 komen daar nog minstens twintig gemeenten bij.