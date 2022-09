Tafeltennissers Taverbo openen seizoen sterk

ma 19 sep, 17:03

De tafeltennissers van Taverbo zijn het najaar competitie sterk gestart. Alle formaties kwamen afgelopen weekeinde in actie in de accommodatie aan de Voetboog. Liefst negen van de tien seniorenteams wonnen hun partij. De vaandelploeg kon ook feest vieren: die won met liefst 8-2 van tegenstander De Brug uit Apeldoorn.

De kopploeg van Taverbo komt dit jaar uit in de landelijke tweede divisie. De spelers weten dat ze direct aan de bak moeten voor lijfsbehoud. Tegen De Brug lieten de tafeltennissers in ieder geval zien dat ze meekunnen met het niveau. Ook dankzij ‘superinvaller’ Michel Sperling uit het tweede team. Samen met kopman Sjoerd Broos werd een echte teamprestatie neergezet: de Gelderlanders werden getrakteerd op een 8-2 nederlaag, een belangrijke zege voor de Botelaren.

UNIEKE SITUATIE

Ook Taverbo 2 komt uit in een landelijke competitie: de derde divisie. Het is een zeer unieke situatie voor de vereniging, die met twee formaties uitkomt op nationaal niveau. Vorig jaar speelde de tweede ploeg zelfs nog een klasse hoger, maar degradeerde. De verwachtingen zijn daarom hoog en die maakten de spelers tegen een zeer sterk Renata meer dan waard. De Eindhovenaren werden met 8-2 teruggestuurd naar de Lichtstad en Taverbo 2 liet zien mee te strijden om promotie.

NOG NOOIT VERTOOND

Taverbo 3 en 4 die respectievelijk in de hoofd- en eerste klasse uitkomen maakten ook indruk en boekten een 8-2 en 10-0 overwinning. Dat geeft te denken: wat als Taverbo 3 mee gaat strijden om de titel? Dan kunnen er volgend seizoen zelfs drie seniorenploegen uitkomen op nationaal niveau, een nog nooit vertoonde situatie in Boxtel en omgeving.

Maar het seizoen is nog lang. Deze zeges werden afgelopen weekend in ieder geval gekoesterd en gevierd door de leden van Taverbo. Het bruist in de accommodatie in de Voetboog.

Mensen die dit ook willen ervaren, zijn welkom een kijkje te komen nemen bij de Boxtelse tafeltennisvereniging. Zij kunnen zowel wedstrijden als trainingen bijwonen. Meer informatie hierover staat op de website www.taverbo.nl.