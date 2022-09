Hockeyvrouwen presteren opnieuw tegen topploeg

De vrouwen overdonderden in de beginfase hun opponent uit Oosterhout. In vijf minuten tijd werd door doelpunten van Floor Schröder en Chris Thewessen de basis gelegd voor een verrassende overwinning. Warande kwam beter in het spel en nam het initiatief over. Toen Philine Peperkamp na een noodzakelijke regenpauze de 3-0 aantekende, leek er geen vuiltje meer aan de lucht. Vlak voor rust kwam Warande op 3-1.

ONBESPEELBAAR

Ondertussen was door overvloedige regenval het hoofdveld onbespeelbaar geworden en moest er voor de tweede helft worden uitgeweken naar het zandveld. De trage ondergrond speelde MEP duidelijk in de kaart. De offensieve bedoelingen van de gasten kwamen niet uit de verf en zo konden de Boxtelse hockeysters de zege over de str..