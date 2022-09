Friese paarden in de demonstratiering tijdens Jacht & Buitenleven in 2021.

Paarden, honden en waxjassen op landgoed Velder

1 uur geleden

Komend weekend is landgoed Velder het domein van honden, paarden en van mensen die naar die dieren komen kijken. Het jaarlijkse evenement Jacht & Buitenleven vindt vrijdag, zaterdag en zondag plaats.

Er zijn demonstraties met terriërs en een wild varken, althans, een model daarvan. Spaniëls verschijnen in een van de twee demonstratieringen, net als Friese paarden. Verder kunnen bezoekers die in het bezit zijn van een jachtakte kleiduiven schieten. Jachthuis Leimuiden heeft zelfs een wedstrijd uitgeschreven met geweren van het merk Beretta.

Het buitenleven maakt hongerig. Niet voor niets is er zondag een wedstrijd ganzenburgers bereiden en zijn er vrijdag en zaterdag barbecuedemonstraties. Kindervermaak is er ook: zaterdag en zondag kan de jeugd bakken, schilderen en timmeren. Daarnaast is er aandacht voor muzikale aspecten van de jacht: alpenhoorns en jachthoorns schallen over het terrein.

Jacht & Buitenleven duurt vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Tickets kosten in de voorverkoop tien euro en aan de kassa 21,50 euro. Reserveren kan via www.jachtenbuitenleven.nl.