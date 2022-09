Arjan Veen, onder andere verbonden aan de Maartenskerk in Doorn, treedt zondag 25 september in Boxtel op.

Arjan Veen speelt met de kleuren van het Smitsorgel

do 22 sep, 09:00

Arjan Veen is organist, pianist, zanger, dirigent en docent. De veelzijdige musicus geeft zondag 25 september om 16.00 uur een orgelconcert in de Sint-Petrusbasiliek. De entree bedraagt acht euro.

Veen bespeelt het monumentale Smitsorgel op uitnodiging van stichting Kerkconcerten Boxtel. De jonge muzikale duizendpoot tovert met de enorme klankrijkdom van het hoofdinstrument van de basiliek. Hij laat het orgel mild klinken waar dat nodig is en vol en krachtig waar dat kan.

Zijn programma bestrijkt werken uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw. Veen opent zijn optreden met de uitbundige prelude en fuga in D-majeur, BWV 532 van Johann Sebastian Bach. De prelude kent een dramatisch adagio. De organist vervolgt zijn programma met muziek van een man door wie Bach zich liet inspireren: Dietrich Buxtehude. Veen speelt de passacaglia in d-klein. Zo’n passacaglia bestaat uit variaties op een terugkerend thema.

VIDEOSCHERM

Vervolgens maakt de musicus een sprong in de tijd, naar de eerste helft van de negentiende eeuw. Hij vertolkt de vierde orgelsonate van Felix Mendelssohn. De finale afsluiting van het derde deel lijkt bijna te beginnen met een verwijzing naar ‘God save the King’. De orgelsonates van Mendelssohn behoren naast de vele composities van J.S. Bach tot het repertoire dat elke professionele organist zou moeten beheersen. Het stuk dat Veen brengt eindigt virtuoos, met het nodige handen- en voetenwerk. Dat kan het publiek in de basiliek allemaal zien, want de verrichtingen van de organist zijn op een groot videoscherm te volgen. Met al die registers heeft het instrument wel iets weg van de cockpit van een vliegtuig. Tien vingers, twee voeten, de musicus zit niet stil. En dan moeten ook nog eens de juiste knoppen uitgetrokken worden.

Met twee Franse composities sluit Veen zijn zondagmiddagconcert af. Hij brengt Cyprès van Camille Saint-Saëns ten gehore. Dit is een deel van het stuk Cyprès et Lauriers. Het werk dateert van 1919 en beeldt wrangheid en droefheid uit, vanwege alle tragiek van de Eerste Wereldoorlog die nog vers in het geheugen lag.

In 2022 is het tweehonderd jaar geleden dat César Franck geboren werd. Vandaar dat er dit jaar veel aandacht is voor deze componist, tijdens diverse concerten. Veen speelt Choral III van de Fransman. In het stuk komt de klankrijkdom van het Smitsorgel goed tot zijn recht. Het zangerige middendeel is bijzonder mooi, geeft de organist aan.

Na afloop van het concert kunnen de bezoekers onderin de toren nog van een drankje genieten.