Tilburgers vellen Boxtel na ongelukkige momenten

ma 19 sep, 07:00

Sterk uit de startbokken komen, op 1-0 voorsprong komen en kansen durven creëren tegen FC Tilburg, ook al voetbalt die een klasse hoger. Het waren de ingrediënten van RKSV Boxtel om zondag een lekkere dis te kunnen bereiden in sportpark Munsel. Maar twee ongelukkige momenten verpestten het gerecht.

In het eerste kwartier werden de rood-witten diverse keren gevaarlijk. En een van de spelers kreeg al vlot een gele kaart: na zes minuten trok de scheidsrechter geel voor Whalid El Ghousli na het vasthouden van zijn tegenstander.

De Munselploeg kwam fel uit de startblokken en scoorde na 21 minuten de 1-0, vlak nadat een kansrijke aanval al strandde. Stijn van der Steen kwam via de rechterkant goed opzetten en kreeg de bal bij Daniel Foster. Die werkte de bal tegen de touwen. De grensrechter van FC Tilburg hield echter zijn vlag omhoog voor buitenspel.

De arbiter ging in conclaaf met de vlagger en wees na kort beraad toch naar de stip. De Boxtelaren hebben het eerste half uur het betere van het spel terwijl Tilburg op de counter loert.

WEGGLIJDEN

Toch moesten de gastheren in de 36e minuut de gelijkmaker incasseren. Na defensief geschutter maakte een aanvaller uit de textielstad de 1-1. Nog geen vijf minuten later kwamen de gasten zelfs op voorsprong. Joppe van Harskamp streept een vrije trap van een behoorlijke afstand in de linkerbovenhoek. Keeper Raymon Strik gleed daarbij ook weg. FC Tilburg had vervolgens in de slotminuten van de eerste helft het betere van het spel.

El Ghousli die al geel op zak had, bleef achter in de kleedkamer voor Jari Klijmij. Trainer Michael van de Wal wisselde na een poosje in de tweede helft nog meer spelers: Tim Hulskes en Daniel Foster gingen naar de kant voor Rick van Hamond en Daan Breuer. De verse krachten waren nodig, ook Tilburg bracht nieuwe spelers in, want beide ploegen gingen voor de zege. Aan weerskanten waren er kansen, waaronder een slimme vrije trap van Jesse van Homelen. Terwijl iedereen nog bezig was een plekje te kiezen, schoot hij snel in de korte hoek, niet gehinderd door aanwijzingen van de scheidsrechter. De Tilburgse sluitpost bleek echter attent: hij voorkwam de gelijkmaker.

Ook het Boxtelse slotoffensief mocht niet baten. Een gelijkspel was misschien wel terecht, maar bij de thuisploeg ontbrak ook het nodige geluk.

Zondag 25 september start de competitie. RKSV Boxtel speelt in Eindhoven tegen Nieuw Woensel. Het duel start om 14:30 uur.