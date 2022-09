Opnieuw rukt de brandweer uit naar een woning in buurtschap Tongeren om een schoorsteenbrand te doven. Vanmiddag leek de situatie te zijn opgelost.

Brandweer moet terug naar Tongeren

zo 18 sep, 22:06

Opnieuw moet de brandweer naar een woning in Tongeren om een schoorsteenbrand te doven. Vanmiddag rond half vier waren de hulpdiensten al ingeschakeld voor het noodgeval in het buurtschap.

Toen leek de brand met een sisser af te lopen. Maar rond half acht ‘s avonds moest de hulpdienst opnieuw naar Tongeren. Met een ramoneur werd van bovenuit geprobeerd om het schoorsteenkanaal schoon te vegen, maar zonder resultaat. Een muur op de bovenverdieping moet volgens de fotograaf ter plekke worden opengehakt om bij de buis te komen zodat brandende restanten kunnen worden verwijderd. Uit voorzorg ligt er een brandweerspuit binnen zodat men direct kan ingrijpen als het nodig is.

Vanmiddag werd er nog een ladderwagen ingezet. De kap van de schoorsteen werd met moeite verwijderd. Het leek er toen echter op dat het schoorsteenkanaal was ‘schoongebrand’ waardoor het onnodig leek om de pijp te vegen.

De brandweer geeft ook adviezen over schoorsteenbranden. Wie daar meer informatie over wil, kan die vinden via deze link.