Spanning en sensatie tijdens finale Essche Boeltje

Jules en zijn vader verloren weliswaar de razend spannende finale, zij wonnen de harten van het publiek. Van Roosmalen geniet er nog steeds van. ,,Die jongen gooide zo ontzettend goed en de finale op het centre court bij het Marktplein was ongelofelijk spannend. Hij en Aldo verloren uiteindelijk op één punt van Toon van Alebeelen en Patrick Tuaux uit Schijndel. De beleving was enorm.” Vader Aldo reageerde nog op sociale media na afloop van het event over de ‘topdag’ die hij en zijn zoon beleefden:

Het bleek een legendarische editie van het Essche Boeltje. Het aantal deelnemers lag met ruim 750 boulers ook hoog, tot verrassing van de organisatie. ,,We hadden verwacht dat veel mensen op het laatste moment niet op zouden komen dagen vanwege..