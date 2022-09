Ruim honderd clubs doen mee aan Rabobank Clubsupport

zo 18 sep, 14:44

Meer dan honderd Boxtelse verenigingen, stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties doen mee aan Rabobank Clubsupport. Leden van de financiële instelling kunnen stemmen op hun favoriete club die daarmee een bijdrage kan verdienen.

Van voetbalverenigingen tot gemeenschapshuizen en alles daar tussenin: de leden van de bank kunnen stemmen op een grote keur aan plaatselijke clubs. Hoe meer stemmen die krijgen, hoe groter de bijdrage van de Rabo wordt. De coöperatie pompt hiermee een deel van haar resultaat terug in de samenleving en doet dat in Boxtel via de regionale tak Meierij & Maashorst.

Leden van de bank kunnen stemmen tot en met dinsdag 27 september via https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht.