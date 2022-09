Stoeien met breinbrekers in Labyrint

Bezoekers van de open dag van de Angelaschool maken kennis met allerlei breinbrekers in het Labyrint. Het is een van de vijf nieuwe lokalen van de Angela eXperience waar ontdekkend en onderzoekend onderwijs worden aangeboden.

,,Wat is de zesde letter van het woord ‘Diereksie’?”, vraagt Wieke (7). Samen met haar klasgenootje Eef (8) is de leerling uit groep 4b als een van de eersten begonnen aan een fotozoektocht. ,,We moeten twintig foto’s zoeken en daarbij een vraag beantwoorden”, legt Wieke uit. ,,Bij het kantoor van meester Jos en juf Henriëtte (beide directeuren van de school – red.) hangt deze tekening waarop ‘Diereksie’ staat”, gaat Eef verder. Wieke: ,,De zesde letter is de K.”

NIEWE LESMETHODES

De Angelaschool opende een jaar geleden in de zogeheten toren op de hoek van de Baroniestraat en de Prins Bernhardstraat vier grondig gerenoveerde lokalen die elk geschikt zijn voor een nieuwe manier van lesgeven. Het massaal toegestroo..