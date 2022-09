‘Veel minder plastic flesjes op straat’

Tijdens de vorige editie in september vorig jaar die Nicholas in Boxtel organiseerde, viel het al op dat er minder kleine plastic flessen rondslingerden in de openbare ruimte. Enkele maanden ervoor werd daar namelijk 15 eurocent statiegeld op ingevoerd. Volgend jaar april zal hetzelfde gelden voor blikjes. ,,Nu nog op Tetrapakken (merknaam voor drankkarton - red.)”, stelt Nicholas. Ook mag het inleverbedrag hoger worden hem betreft. ,,Nu kost het iets meer dan een ‘duppie’ om een plastic flesje en dan een blikje op straat te gooien. Zet daar een halve of hele euro op: dan wordt het voor nog meer mensen een ander verhaal.”