Waterschap wil van geen wijken weten: kade moet verdwijnen

,,We begrijpen er zelf ook niets meer van. Er is mij regelmatig gevraagd of ik iemand van het waterschap tegen het zere been heb geschopt.” Van Heeswijk zit net als zijn buurman Schoenmaker met zijn handen in het haar. Enkele jaren geleden zijn zij begonnen met de bouw van hun huizen aan de Clarissenstraat, op de plek waar voorheen autobedrijf Nivo zat. De bewoners lieten de grond saneren en een beschoeiing aanbrengen om hun oever te beschermen. Van Heeswijk: ,,Maar bij het aanvragen van de papieren bij de gemeente zijn we de watervergunning vergeten aan te vinken. Onze fout.” Buurman Schoenmaker vult aan: ,,Maar we zijn daar ook nooit op gewezen door de gemeente, die had dat gerust kunnen doen.”

GROND WATERSCHAP