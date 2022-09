Het Boxtelse sportcomplex De Braken vormde een van de acht vaccinatielocaties van de GGD. In eerste instantie werd de grote hal gebruikt om alle inwoners van Boxtel, maar ook elders in de regio hun coronaprik te geven. Maandag 19 september start een extra vaccinatieronde, waarvoor een klein deel van het sportcomplex wordt gebruikt. Parrallel daaraan start de GGD een landelijk onderzoek naar de gezondheid van de bevolking na corona.

GGD start landelijk onderzoek naar impact corona

14 minuten geleden

Na tweeënhalf jaar corona is de GGD Hart voor Brabant benieuwd naar hoe het staat met de gezondheid van volwassenen. De gezondheidsdienst start landelijk een onderzoek, zo ook de regio waar Boxtel onder valt.

Er worden in totaal 96.000 inwoners willekeurig gekozen om mee te doen aan de studie. Vanaf komende maandag 19 september kunnen zij een uitnodiging verwachten bij de post van de GGD Hart voor Brabant. Zij krijgen een vragenlijst voorgeschoteld waarin kwesties staan over onderwerpen als gezondheid, welzijn, participatie, leefstijl en corona. Het onderzoekt loopt tot begin december en wordt in samenwerking met het RIVM, CBS en GGD’en in andere regio’s uitgevoerd.

De resultaten worden gebruikt voor de zogeheten GGD Gezondheidsmonitor, een overzicht van de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking. Normaal gesproken wordt die eens in de vier jaar uitgevoerd, vanwege de voorbije coronaperiode wordt nu een extra meting gedaan. Met de uitkomsten kan per gemeente bekeken worden wat er nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Op de website van GGD Hart voor Brabant staat meer over de gezondheidsmonitor: www.ggdhvb.nl/gezondheidsmonitor.