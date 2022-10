Dag van de wol toont veelzijdigheid van product

Wol is een veelzijdig product dat veel meer toepassingen kent dan alleen het breien van een trui. Dat toont de Vereniging Speciale Schapenrassen (VSS). Zij organiseert voor de veertiende keer de dag van de wol. Die is op zaterdag 8 oktober in manege De Langspier, Molenwijkseweg 5 in Boxtel.

In twee hallen geeft de VSS een beeld van wat er zoal mogelijk is met wol. Er zijn uiteraard standhouders met creatieve en artistieke toepassingen. Daarnaast is er een wolwaardeplein dat innovatieve en industriële gebruiksmogelijkheden van de gesponnen schapenvachten laat zien. Te denken valt aan mestkorrels, isolatiemateriaal in de bouw, behang aan de muur of een hoogwaardig designcolbertje dat zelden gewassen hoeft te worden. Organisaties als Fibershed, Hollands Wol Collectief, Pleed en Ecoras zijn aanwezig om informatie te verstrekken. Ook toonaangevende ontwerpers als Christien Meindertsma en Beatrice Waanders zijn van de partij.

ENTREE

De dag van de wol duurt van 10.30 tot 17.00 uur, de entree bedraagt 3,50 euro. Kinderen tot tien jaar mogen gratis naar binnen.