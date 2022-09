Trio op herhaling met liedjes uit Ja zuster, nee zuster

ma 19 sep, 07:00

De Boxtelse muzikanten Jos Vervoort, Adrie van Osch en Kees Doevendans vertolken zaterdag 8 oktober ruim 25 liedjes uit de televisieserie Ja Zuster, Nee Zuster. Dat deden zij in april al drie keer in kunstcafé Coupé, maar het trio gaat op herhaling in grand café Rembrandt aan de Rechterstraat.

De optredens in het kunstcafé waren snel uitverkocht en daarom geeft het gelegenheidstrio liefhebbers van de muziek uit de serie nog een kans. Het concert begint om 20.15 uur, maar de deur is vanaf 19.00 uur open. De entree bedraagt 12,50 euro voor volwassenen en vijf euro voor kinderen tot vijftien jaar. Reserveren is verplicht en kan via een mailtje naar a3vanosch@gmail.com, onder vermelding van het aantal bezoekers en de gewenste datum.

Vervoort en Van Osch vormen samen het duo Two of Us. In 2004 speelden zij al eens muziek uit de bekende serie uit de jaren zestig. Toen werd dat gedaan met de inmiddels overleden Huub van Dongen.

RUSTHUIS KLIVIA

De teksten van Annie M.G. Schmidt en de muziek van Harry Bannink maakten Ja zuster, nee zuster van meet af aan populair. De serie gaat over de bewoners van Rusthuis Klivia die het regelmatig aan de stok krijgen met boze buurman Boordevol. Wie herinnert zich niet De Kat van Ome Willem, De ouwe Jacob, In een Rijtuigie, M’n opa of Op de Step. Het optreden in Rembrandt neemt de luisteraars op vrolijke wijze mee terug in de tijd.