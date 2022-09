Hofkapel De Kromploegers organiseert in het vierde weekend van september dan geen feestweekend op D’n Tip, maar gaat die zaterdag tijdens Fistje Wel toch helemaal los in accommodatie De Serenade.

Kromploegers kan ‘t niet laten en geeft toch feest

zo 18 sep, 10:00

Het feestweekend van De Kromploegers uit Liempde stond eigenlijk gepland van 23 tot en met 25 september. Maar de hofkapel moest daar vroegtijdig de stekker uit trekken wegens tegenvallende kaartverkoop. Toch kunnen ze het niet laten: de muzikanten geven zaterdag 24 september in multiculturele accommodatie De Serenade de feestavond ‘Fistje Wel!’.

,,Helaas kon het festijn op D’n Tip met allerlei ingehuurde artiesten niet doorgaan”, vertelt trompettist Maarten Termeer. ,,Maar we vinden het allemaal super leuk om op te treden. En nu was iedereen dat weekend vrij, dus kunnen we toch iets gaafs neerzetten.”

OLD SKOOL

Alleen de muzikanten van de hofkapel treden op, met de beste nummers uit het repertoire. Daarnaast blijken diverse leden begenadigd dj’s. ,,Medemuzikant Jurgen van Haaren kan ook platen draaien: hij zal old skool met cd’tjes aan de slag gaan. Ikzelf draai op vinyl”, licht Termeer toe. Ook ‘gitaar-Jan en zangeres Rosanne’ staan op het podium.

Het feest van De Kromploegers in De Serenade aan de Oude Dijk 117 start om 20.00 uur en is om 02.00 uur weer afgelopen. Kaarten kosten 10 euro en zijn online te koop via de website www.ticketkantoor.nl/shop/fistjewel.