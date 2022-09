In Crëpes de la Bêtes verhaalt het gezelschap Hirondelles over de teloorgang van een gerenommeerd restaurant.

Bockesprongen tovert hartje Boxtel om in een openluchttheater

za 17 sep, 09:00

Rockmuziek, comedy, theater. Het centrum van Boxtel verandert zondag 18 september in cultureel festival Bockesprongen. Iedereen kan (gratis) op en rond de Markt genieten van een verrassend programma met kwalitatief hoogstaande optredens, beloven de organisatoren.

Bockesprongen heeft een vol en aansprekend programma voor de bezoekers in petto. Op de Markt treden verschillende artiesten meerdere keren op. Onder hen het internationaal gerenommeerde Stenzel & Kivits met The Flying Concert, een mix van comedy en muziek.

KLEINSTE DOUANEPOST

Hirondelles speelt Crêpe de la bête, over een beroemd restaurant van een vooraanstaande familie op z´n retour. Het optreden Evoluticum Humanitas van het theatergezelschap In Eigen Nat vraagt zich bij het stijgen van de zeespiegel af of de menselijke soort ten onder gaat aan zijn eigen halsstarrigheid of zich nog snel even aanpast. Checkpoint Henry (door Hendrik & Co) is de kleinste douanepost ter wereld. Een eigenzinnige controlfreak wijst bezoekers op de voorwaarden van hun verblijf.

De gastvrouwen van Fruitella zijn vanaf 13.30 uur doorlopend actief. Wie de weg of de kluts kwijt is of anderszins van het padje is geraakt, zal door hen op gepaste wijze worden begeleid tijdens Bockesprongen.

De Oude Kerkstraat wordt ingericht als muziekpodium waar bezoekers synthesizermuziek van Lucas de Koning krijgen voorgeschoteld, evenals heavy garagerock van Basura. Rats and Daggers is een vlijmscherp powertrio uit Utrecht rondom de charismatische Imara Speek.

VUIGE GARAGEBLUES

De uit Boxtel en Liempde afkomstige muzikanten van REMember Buffalo brengen een eerbetoon aan R.E.M. en The Tragically Hip. Het Eindhovense rocktrio Lokotov Mocktail is beïnvloed door muziek uit de laatste vier decennia van de vorige eeuw en zoekt qua genres de grenzen op. Le Garage sluit de muzikale optredens ‘s avonds af met vuige garageblues voorzien van een stampend ritme, stuwende gitaren en doorleefde harmonica.

Voor kinderen is er de voorstelling Groenland van Jarno di Parno, die vanaf 14.00 uur doorlopend wordt opgevoerd op de Markt. De entree tot alle activiteiten is gratis.