Culturale: schermen met culturele hoogstandjes in Podium

55 minuten geleden

Meedoen en genieten. Dat zijn de toverwoorden die zaterdag 17 september centraal staan tijdens het uitbundige programma van Culturale. Het gratis evenement, tot 2018 bekend als Uitmarkt, geldt als de opening van het theaterseizoen in Podium Boxtel. Hier worden de optredens belicht die inwoners ook op andere podia kunnen zien. Omdat het lokale cultuuraanbod na de coronapandemie nog bescheiden is, nodigen de organisatoren alle Boxtelaren uit actief mee te doen.

Paul van Alphen, Femke Lagerweij, Xaveer van Lokven, Rob Margry, Louis Meister en Peter van Oers vormen de werkgroep die vorige week de laatste hand aan het programma heeft gelegd. In Podium Boxtel staat een verrassende slotact: Mannen van Naam. Het driekoppige muziekgezelschap komt voort uit de bekende pretpopgroep Pater Moeskroen en presenteert liedjes vol humor en melancholie.

KENNISMAKING

Voordat het zover is, verzorgt theaterkoor TINT onder leiding van Dave Hanhart, Kim van Zandbeek en Els Nooren een muzikale reis in festivalsfeer. Het slagwerkensemble van Boxtel’s Harmonie treedt op met Beat It en wordt versterkt met deelnemers van de ’s middags te houden workshop. ,,Het middagprogramma zit boordevol masterclasses”, licht Van Alphen toe. ,,Beschouw Culturale als een hernieuwde kennismaking met het culturele leven en doe mee.”

Natuurlijk is er van alles te zien en te beleven op Culturale. ,,BOXtheater laat bezoekers kennismaken met de voorstelling die later dit kalenderjaar te zien is”, gaat de medeorganisator verder. Het gezelschap is bekend van locatietoneel op verrassende en intieme locaties. In november staan acht voorstellingen gepland van ‘In de buurt’. Van Alphen: ,,De leden van kunstenaarsvereniging Kunstlicht99 bouwen op het plein voor Podium Boxtel een tent op waar gevarieerd werk wordt geëxposeerd.”

SCHERMEN EN ACTEREN

Culturale start zaterdag om 15.30 uur met een reeks workshops waarbij de masterclass schermen en acteren van Jessica de Bont meteen in het oog springt. De Boxtelse maakt deel uit van Ballestra dat op filmsets, in het theater en op scholen laat zien hoe acteren en vechtsport kunnen samensmelten. De Bont is sinds 2006 actief als ‘theaterschermster’ en verzorgt veilige workshops aan volwassenen en kinderen. ,,Zonder dat de deelnemers het door hebben, leren ze hun houding verbeteren en hun fysiek in te zetten”, vertelt ze.

Illustrator Marjolein Krijger brak in 1995 door met haar eigen boek: Mannetje zoekt een nieuwe hoed. Tijdens Culturale verzorgt de Boxtelse twee workshops waarbij deelnemers leren hoe ze een leuke illustratie maken. Krijger geniet landelijke bekendheid, onder meer van haar tekeningen in boeken van Carry Slee, Francine Oomen en Martin Bril. ,,Hou je van tekenen en droom je ervan ooit een eigen boek te maken? Kom dan naar mijn workshop”, zegt Krijger. ,,Ik leer je de eerste stappen.”

Liefhebbers van graffiti kunnen tijdens Culturale zelf de spuitbus ter hand nemen. Omdat de leden van stichting Tunnel Vision niet beschikbaar waren, hebben de organisatoren graffitikunstenaar Finn Zweemers in de arm genomen. Hij verzorgt twee workshops voor jong en oud. Zweemers was eerder dit jaar in het nieuws toen hij in buurgemeente Best een enorm graffitikunstwerk maakte in de wijk Wilhelminadorp. De muur van een appartementencomplex werd appeltjesgroen geverfd, met in het midden twee mensen die arm in arm lopen en de saamhorigheid van de wijk verbeelden.

CARTOONS TEKENEN

Het slagwerkensemble van Boxtel’s Harmonie verzorgt met Beat It een slagwerkworkshop die uitmondt in een heus optreden met drummer Lynyrd Denissen. Na zestig minuten kunnen alle deelnemers aan de workshop meedoen met het optreden, dat aan het begin van het avondprogramma is gepland.

Cartoonist Maarten Melis verheugt zich op de masterclass cartoon tekenen die hij in het hart van het avondprogramma verzorgt. ,,Gewapend met een iPad en een beamer ga ik digitaal laten zien hoe leuk ik mijn vak als cartoonist vind”, legt Melis uit. ,,Alle bezoekers van Podium Boxtel kunnen tussen de optredens van TINT en de Mannen van Naam meedoen en in een kort tijdbestek leren hoe ze kunnen beginnen met een tekening.”

Melis vervolgt: ,,Verwacht geen pittige tekenles met allerlei moeilijke theorie, maar een luchtige vingeroefening die je leert kennismaken hoe je een cartoon of strip met één of meer plaatjes kunt maken. Wie het leuk vindt, mag me na de masterclass aan mijn jas trekken en zich aanmelden voor een korte cursus of workshop.”

Culturale duurt zaterdag 17 september van 15.30 tot 22.45 uur en wordt gehouden in en om Podium Boxtel aan de Burgakker. Alle optredens, activiteiten en workshops zijn gratis toegankelijk.