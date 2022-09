Dommeltheater maakt zich op voor lustrumeditie

Al zingend en wassend kwamen de Buurtvrouwen uit de omgeving Zandvliet in 2019 voorbij gedreven. Het Dommeltheater om eens in de twee jaar gehouden, met uitzondering van coronajaar 2021.

Het Dommeltheater werd in 2013 voor het eerst gehouden. Na een bezoekje aan de Bosch Parade in Den Bosch kwam het idee om een dergelijk cultureel evenement op het water ook in het dorp van de keistampers te houden. ,,De Dommel stroomt dwars door ons centrum, daar wilden we iets mee doen”, vertelt Paul van Alphen, een van de initiatiefnemers en tevens voorzitter van de stichting. Zijn collega’s Femke Lagerweij en Rob Margry beamen dat: ,,Het past bij Boxtel”, vullen zij aan.

Het idee is simpel: al drijvend op een ponton over de rivier het publiek vermaken met kunstzinnige, muzikale en theatrale uitingen. Tijdens de afgelopen vier edities voer er van alles over de rivier. Van soldaatjes en een pan tot een ingenieuze brugconstructie die twee..