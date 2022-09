Te verkopen lap grond Esch niet geschikt voor woningen

Het perceel aan de Haarenseweg dat de gemeente Boxtel graag wil verkopen is ongeveer een kwart voetbalveld groot. De grond blijft agrarisch, woningen of een uitbreiding van het sportpark gaan er niet komen.

Het voornemen van de gemeente om het perceel nabij de parkeerplaats van het sportpark te verkopen, werd niet goed ontvangen. Boxtel publiceerde dit op haar gemeentepagina’s in deze krant waarna diverse Esschenaren klaagden: de periode van veertien dagen om bezwaar te maken, was te kort en de gemeente maakte dit in de schoolvakantie bekend.

De term ‘bezwaar’ was verkeerd gekozen, erkent de woordvoerder. De verkoop van gemeentegrond is niet hetzelfde als een ruimtelijke procedure, waar minimaal zes weken reactietijd voor staat. Tot vorig jaar mocht een gemeente grond aan iemand anders verkopen, mits daar geen andere gegadigden voor waren. Zo’n besluit hoefde niet te worden gepubliceerd. Maar na een uitspraak van de Hoge Raad in een zaak d..