Vrije Tribune: Liempdseweg

Er wordt veel gewandeld en gefietst op de Liempdseweg in Boxtel. Hoe mooi zou het zijn als dit een mooie bomenlaan zou worden.

Vol met natuur en schaduw op warme dagen. Nu is het niet te doen om er te wandelen of fietsen, want het is zo heet door al dat asfalt. De bomen vangen ook de wind op. Je komt nu niet vooruit op de fiets. Hoe mooi zou het zijn als onze gemeente hier actie op onderneemt en kiest voor een groenere straat.