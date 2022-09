Ook Boxtelse Rekenkamer adviseert: ‘Zorg voor sterk armoedenetwerk’

1 uur geleden

De gemeente Boxtel zou het armoedenetwerk meer handen en voeten moeten geven. Dat adviseert de rekenkamercommissie (RKC) na het onderzoek dat zij vorig jaar heeft uitgevoerd naar het armoedebeleid in Boxtel. Volgens de RKC zijn organisaties als ContourdeTwern, woonstichting Joost, de Vincentiusvereniging en stichting Leergeld er zeker voor in om het netwerk weer op te pakken, maar is er nog wel verschil van inzicht over wie de kar moet trekken.

De RKC pleit dus voor een platform waarin maatschappelijke organisaties samenwerken om inwoners te helpen die het financieel lastig hebben. Maar op de vraag hoe de rollen verdeeld moeten worden, geven de commissieleden in hun onderzoek geen antwoord. Vorig najaar was er een eerste bijeenkomst om het armoedenetwerk nieuw leven in te blazen. Het bleek toen lastig om dit vorm te geven, omdat ContourdeTwern onvoldoende vrijwilligers had.

Hoewel een dergelijk netwerk opzetten wat haken en ogen kent, pleit de RKC er wel voor meer gebruik te maken van de kennis en kunde van de lokale organisaties die weten waar de armoede in Boxtel zit. Niet voor niets heet het rapport ‘Versterk het netwerk’. ,,De mensen ‘in het veld’ zijn onontbeerlijk bij het uitvoeren van armoedebeleid”, aldus de onderzoekers. Juist bij vroegsignalering, preventie en het blootleggen van verborgen armoede kunnen deze professionals en vrijwilligers een belangrijke rol spelen. En precies deze aspecten zijn de afgelopen beleidsperiode (2018-2021) onderbelicht gebleven. Boxtel is volgens de RKC met name goed in het uitvoeren van regelingen.

De commissie vindt dat Boxtel zich de afgelopen vier jaar zeker heeft ingespannen om armoede te bestrijden. Er is ook het nodige geld aan besteed, drie miljoen euro per jaar. Er is alleen te weinig nagegaan wat nu de effecten van alle maatregelen waren. Dat kan beter, volgens de opstellers van het rapport.

De commissie vraagt B en W tevens om te verkennen of het invoeren van een Meedoenpas zinvol is. Op zo’n pasje staat een bepaald bedrag waarmee minima eenvoudig aan activiteiten deel kunnen nemen bij organisaties die aan de formule meewerken. Voordeel: het is laagdrempelig. Nadeel: het kan stigmatiserend werken en kost geld.

LATE REACTIE

Dat de RKC juist nu onderzoek heeft verricht naar armoedebeleid in Boxtel is geen toeval. Het huidige beleidsplan is eind 2021 verstreken en dus moeten er nieuwe lijnen uitgezet worden. De RKC is bereid hierbij te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het opzetten van een armoedenetwerk en het samenstellen van een overzicht met actiepunten.

De commissie had best al eerder aan de slag willen gaan, maar een interne reactie van B en W op het onderzoek bleef lang uit. Het college ontving het concept al op 20 april, maar gaf pas op 30 augustus een reactie. Daar baalt de RKC van.

Het gemeentebestuur geeft ook niet aan wanneer het precies met de raadgevingen aan de slag gaat. Dat verbaast de onderzoekers. Dit voorjaar tikte RKC de bestuurders namelijk nog op de vingers omdat zij aanbevelingen wel overnamen, maar duidelijke opvolging uitbleef.